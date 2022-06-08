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Сегодня, 17:44

Колосков — о двухматчевом формате Суперкубка: «Неправильное решение»

Колосков считает неправильным решением возможный двухматчевый формат Суперкубка России
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном проведении Суперкубка России по футболу в двухматчевом формате.

«Проводить Суперкубок в двухматчевом формате — неправильное решение. Почему не три игры? Почему не пять? Есть определенная традиция, Суперкубок — он и есть Суперкубок. Где вы видели, чтобы играли Суперкубок в два матча? Я решение, к счастью, не принимаю, но моя позиция понятна. Есть традиция и регламент. А где играть, решит РФС», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что РФС рассматривает вариант проведения Суперкубка России в двухматчевом формате. За трофей поборются чемпион страны «Зенит» и обладатель БЕТСИТИ Кубка России «Спартак».

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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