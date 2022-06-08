Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном проведении Суперкубка России по футболу в двухматчевом формате.

«Проводить Суперкубок в двухматчевом формате — неправильное решение. Почему не три игры? Почему не пять? Есть определенная традиция, Суперкубок — он и есть Суперкубок. Где вы видели, чтобы играли Суперкубок в два матча? Я решение, к счастью, не принимаю, но моя позиция понятна. Есть традиция и регламент. А где играть, решит РФС», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что РФС рассматривает вариант проведения Суперкубка России в двухматчевом формате. За трофей поборются чемпион страны «Зенит» и обладатель БЕТСИТИ Кубка России «Спартак».