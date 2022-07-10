Ледяхов раскритиковал Промеса

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике красно-белых Квинси Промесе.

— От Промеса в Суперкубке ждали большего?

— С чего бы? Он уже давно не феерит. Вот и сейчас выглядел слабо. Вспыхнул лишь на первых минутах, когда «Спартак» еще пытался навязать сопернику борьбу и бежал вперед, да в концовке зашевелился — при счете 0:3.

— Курбан Бердыев считает, что Промес уже едет с ярмарки.

— Так и есть. Вспомните, какой это был игрок, когда уезжал в Европу. И каким вернулся... Небо и земля!

— В чем Промес уступает самому себе пятилетней давности?

— В «физике». Он уже не такой быстрый и резкий, как прежде. Впрочем, любому футболисту будет сложно проявить свои лучшие качества, когда тренеры в клубе меняются каждые полгода.

9 июля «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0. Питерцы выиграли Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории, повторив рекорд ЦСКА.