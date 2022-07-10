Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 10:35

Ледяхов: «В «Спартаке» нет полузащитника уровня Вендела или Клаудиньо»

Ледяхов сравнил составы «Спартака» и «Зенита»
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» назвал основную проблему красно-белых.

— «Спартак» недоукомплектован?

— Да, надо усиливать состав. Это касается и обороны, и центра полузащиты, где вроде бы много футболистов, но нет человека уровня Вендела или Клаудиньо. Способного вести игру, отдать последний пас. Если команда хочет играть с позиции силы, владеть мячом, то и исполнители нужны соответствующие. А в «Спартаке» собраны старательные ребята, которые много двигаются, но КПД у них очень низкий.

9 июля «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0. Питерцы выиграли Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории, повторив рекорд ЦСКА.

Квинси Промес. «Бердыев прав — Промес уже едет с ярмарки». Острое мнение Ледяхова

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Игорь Ледяхов
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Нурмагомедов опять в UFC, а Рафаэль Физиев продолжает напрягать Оливейру и Махачева. Как закончился турнир UFC Vegas 58
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ледяхов — об Абаскале: «Первая мысль после его назначения в «Спартак»? «Кто это?!»
В Бразилии сообщают, что полузащитник «Зенита» Вендел скоро перейдет во «Фламенго»
Ледяхов раскритиковал Промеса
«Бердыев прав — Промес уже едет с ярмарки». Острое мнение Ледяхова
Крыховяк уехал в Саудовскую Аравию, «Сочи» хочет вернуть Мостового из «Зенита»
«Зенит» после победы в Суперкубке сравнил «Спартак» с избитым миньоном
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Радченко объяснил, за счет чего «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок
Ледяхов раскритиковал Промеса
«Бердыев прав — Промес уже едет с ярмарки». Острое мнение Ледяхова
Стало известно, сколько заработала группа «Би-2» за выступление на Суперкубке России
«Спартаку» нужно забыть про конкуренцию с «Зенитом». Угрозы бойкота ударили по Абаскалю и игрокам
«Спартак» покинул стадион через три часа после окончания матча за Суперкубок из-за допинг-теста Джикии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ледяхов раскритиковал Промеса

Радченко объяснил, за счет чего «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости