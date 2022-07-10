Ледяхов: «В «Спартаке» нет полузащитника уровня Вендела или Клаудиньо»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» назвал основную проблему красно-белых.

— «Спартак» недоукомплектован?

— Да, надо усиливать состав. Это касается и обороны, и центра полузащиты, где вроде бы много футболистов, но нет человека уровня Вендела или Клаудиньо. Способного вести игру, отдать последний пас. Если команда хочет играть с позиции силы, владеть мячом, то и исполнители нужны соответствующие. А в «Спартаке» собраны старательные ребята, которые много двигаются, но КПД у них очень низкий.

9 июля «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0. Питерцы выиграли Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории, повторив рекорд ЦСКА.