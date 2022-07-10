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«Бердыев прав — Промес уже едет с ярмарки». Острое мнение Ледяхова

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов — о Суперкубке, Гильермо Абаскале и Зелимхане Бакаеве.

Проблемы

— Итак, «Спартак» провел первый официальный матч под руководством загадочного испанца Гильермо Абаскаля. Главные выводы?

— К сожалению, сдвигов к лучшему пока не видно. Такое впечатление, что «Спартак» продолжает прошлый сезон, который завершил на десятом месте.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; после поражения от &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;Суперкубке. «Не будем гнаться за финансовыми мешками». Гендиректор «Спартака» после поражения от «Зенита»

— Тренер новый, а проблемы старые?

— Совершенно верно. Ни игры, ни результата. Сейчас первые 15 минут спартаковцы пытались контролировать мяч, прессинговать, но у них мало что получалось. Выпала вся центральная ось! Игнатов, Умяров и Денисов в первом тайме на поле просто растворились! За игроками «Зенита» никто из них не успевал.

— В защите тоже проблем хватает.

— Ну, это вообще «конек» «Спартака». Команда и раньше играла в обороне безобразно, пропускала очень много мячей. Потому что плохо работает подстраховка, куча позиционных ошибок. А теперь еще и Жиго ушел... В его отсутствие даже опытнейший Джикия поплыл.

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. 7,5 Дугласу Сантосу за ключевые решения. 4,5 — провалившемуся Умярову

— Разве?

— А вы вспомните, как «Зенит» забивал второй гол. Джикия допустил необъяснимый ляп! Оказался в статичном положении, получил пас за спину — и Малком спокойно разобрался с Селиховым. Ну а Чернов в принципе защитник не самого высокого уровня. Не знаю, какими критериями руководствовались спартаковские скауты, приглашая этого игрока.

— Об уходе Жиго стало известно еще зимой. Почему же «Спартак» до сих пор не нашел ему замену?

— После того как нашу страну отлучили от еврокубков, затащить сильного легионера в Россию практически невозможно. А в клубах РПЛ хороших центральных защитников наперечет. Они либо не продаются, либо за них выставляют астрономический ценник.

— Как за Осипенко?

— Ну да. Сколько за него просит «Ростов»? 10 миллионов евро? Просто не укладывается в голове!

— «Спартак» недоукомплектован?

— Да, надо усиливать состав. Это касается и обороны, и центра полузащиты, где вроде бы много футболистов, но нет человека уровня Вендела или Клаудиньо. Способного вести игру, отдать последний пас. Если команда хочет играть с позиции силы, владеть мячом, то и исполнители нужны соответствующие. А в «Спартаке» собраны старательные ребята, которые много двигаются, но КПД у них очень низкий.

Дмитрий Чистяков и&nbsp;Иван Сергеев.

Абаскаль

— По матчу за Суперкубок хоть кого-то у «Спартака» отметить можно?

— Разве что Рыбуса. Сыграл на своем уровне, без провалов. Поляк — квалифицированный футболист, хотя и возрастной. Думаю, «Спартаку» он поможет. Как и Зиньковский, который неплохо вышел на замену, обострил игру. В свое время в «Крыльях» была классная связка...

— Зиньковский — Соболев?

— Да! Один отдавал, второй забивал. Допускаю, то же самое вскоре увидим и в «Спартаке». Правда, не согласен с теми, кто считает, что Зиньковского взяли вместо Бакаева. Антон — фланговый игрок. А Зелимхан — универсал, может сыграть в полузащите на любой позиции.

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Гильермо Абаскаль. «Такие матчи должны играться на нейтральном поле». Абаскаль после разгрома от «Зенита»

— От Промеса в Суперкубке ждали большего?

— С чего бы? Он уже давно не феерит. Вот и сейчас выглядел слабо. Вспыхнул лишь на первых минутах, когда «Спартак» еще пытался навязать сопернику борьбу и бежал вперед, да в концовке зашевелился — при счете 0:3.

— Курбан Бердыев считает, что Промес уже едет с ярмарки.

— Так и есть. Вспомните, какой это был игрок, когда уезжал в Европу. И каким вернулся... Небо и земля!

— В чем Промес уступает самому себе пятилетней давности?

— В «физике». Он уже не такой быстрый и резкий, как прежде. Впрочем, любому футболисту будет сложно проявить свои лучшие качества, когда тренеры в клубе меняются каждые полгода.

— Помните свою первую мысль, когда узнали, что «Спартак» возглавит Абаскаль?

— «Кто это?!» Я давно живу в Испании, но никогда о таком тренере не слышал. Потом навел справки, поговорил со знакомыми из «Севильи», где Абаскаль недолго работал с молодежкой.

— Ну и что вам рассказали?

— Скажем так — все были в шоке. Не могли понять, за какие заслуги человеку доверили «Спартак». Да никто этого назначения не понял — ни в Испании, ни в России! Когда перед Суперкубком Абаскаль неожиданно дал интервью на итальянском, я подумал, что, наверное, именно поэтому он и оказался в «Спартаке» — говорит-то на одном языке с господином Каттани, спортивным директором клуба. Что ж, посмотрим, к чему приведет очередной эксперимент. Дадут испанцу время или уберут после первых же неудач? Мы же знаем, в «Спартаке» с тренерами не церемонятся.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; обладатель Суперкубка России.

Бакаев

— С этим составом «Спартак» способен бороться за медали?

— Почему нет? Это «Зенит» в России сегодня на голову сильнее всех, угнаться за ним нереально. А у остальных команд на данный момент проблем не меньше, чем у «Спартака». Так что даже с нынешней обоймой и тренером-ноунеймом мой бывший клуб может зацепиться за бронзу. А при удачном раскладе — и за серебро.

— «Зенит» — команда без слабых мест?

— По меркам РПЛ — сто процентов! Парни не всегда выкладываются на полную катушку, при этом знают, что в любую секунду могут прибавить — и тогда сопернику не поздоровится. Все отмечают, что у «Зенита» великолепная атака, но я и в обороне особых проблем не вижу. Вон, у «Спартака» за 90 минут был один-единственный момент. Когда в начале матча защитники упустили Денисова, и тот из убойной позиции пробил мимо ворот.

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Зелимхан Бакаев с&nbsp;Суперкубком. Бакаев дебютировал за «Зенит»: был освистан фанатами «Спартака» и растворился на поле

— Как вам зенитовский дебют Бакаева?

— Ему было трудно проявить себя — вышел на поле за 20 минут до конца, когда игра уже была сделана и партнеры не лезли вперед. Вообще у Бакаева в «Зените» очень сильные конкуренты, отвоевать место в стартовом составе будет нелегко. Все бразильцы сейчас в порядке, сыгранны между собой. У Семака нет повода кого-то из них сажать на лавку.

— Спартаковские болельщики Бакаева освистали.

— Ну и напрасно. Он же не виноват, что в «Спартаке» ему не предложили продлить контракт. Пришлось искать новый клуб. Наибольшую заинтересованность проявил «Зенит». Или Бакаев должен был отказаться от этого предложения и перейти в «Химки»? Глупо...

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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