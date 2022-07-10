«Спартак» покинул стадион через три часа после окончания матча за Суперкубок из-за допинг-теста Джикии

«Спартак» 9 июля в Олимп Суперкубке России уступил «Зениту» (0:4).

При этом игроки московского клуба смогли покинуть стадион только через три часа после окончания встречи. Такая задержка связана с тем, что защитник красно-белых Георгий Джикия был отправлен сдавать допинг-тест. Вместе с Джикией на сдачу допинг-пробы отправился Даниил Денисов, который провел там полтора часа.

Матч за Суперкубок стал первой официальной встречей для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.