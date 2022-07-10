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Сегодня, 00:47

«Спартак» покинул стадион через три часа после окончания матча за Суперкубок из-за допинг-теста Джикии

Сергей Разин
корреспондент
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«Спартак» 9 июля в Олимп Суперкубке России уступил «Зениту» (0:4).

При этом игроки московского клуба смогли покинуть стадион только через три часа после окончания встречи. Такая задержка связана с тем, что защитник красно-белых Георгий Джикия был отправлен сдавать допинг-тест. Вместе с Джикией на сдачу допинг-пробы отправился Даниил Денисов, который провел там полтора часа.

Матч за Суперкубок стал первой официальной встречей для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Онс Жабер 6 2 2
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П2

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1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Георгий Джикия
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
2
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