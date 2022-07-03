Павлюченко: «С удовольствием бы надрал зад «Зениту». Это будет битва»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча легенд перед Суперкубком России.

«С удовольствием бы сыграл против «Зенита» и надрал бы всем им зад. (Смеется.) Но, к сожалению, не смогу быть на этом мероприятии. Меня приглашали, но у меня свой график, никак не получится принять участие», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Экс-нападающий красно-белых считает, что ретроматч между «Спартаком» и «Зенит» будет носить принципиальный характер.

«Будет ли этот матч принципиальным? Игры между этими командами всегда носили принципиальный характер, думаю, что матч легенд не станет исключением. Все захотят победить, будет битва. Надеюсь, все закончится без драк. Главное, чтобы болельщики получили удовольствие. Прогноз? Для всех будет лучше — боевая ничья. Это классное событие», — сказал Павлюченко.

Ретроматч пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля на «Газпром Арене».