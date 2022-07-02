Тарханов считает, что матч за Суперкубок покажет первые результаты работы Абаскаля в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов оценил состояние красно-белых после товарищеских матчей в предсезонке. Ранее 2 июня «Спартак» обыграл «Енисей» (3:0).

«Сегодня «Спартак» явно переигрывал «Енисей», но все равно — какой-то четкой игры у них нет. Очень много грубейших ошибок в обороне «Енисея», это тоже помогло красно-белым. Преимущество они имели, но какой-то выстроенной игры не увидел: немножко сумбурно атаковали, было много потерь. Тяжело строить какие-то прогнозы на Суперкубок по матчам с «Енисеем» и «Балтикой»: все-таки это Первая лига, у «Зенита» уровень намного выше. Именно Суперкубок покажет первые результаты проведенной работы Абаскаля: как они будут играть дальше, чего вообще хотят», — сказал Корниленко «СЭ».

Во время предсезонной подготовки красно-белые также сыграли вничью с «Аланией» (1:1) и обыграли «Балтику» (3:2).

Матч за Суперкубок России пройдет между «Спартаком» и «Зенитом» 9 июля на стадионе «Газпром Арена».