Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 16:41

Эдуард Мор о ретроматче: «Зенит» в более выигрышном положении — средний возраст на 10-15 лет моложе»

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор рассказал о предстоящем ретроматче против «Зенита»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор рассказал о предстоящем ретроматче против «Зенита».

«Этот матч будет сильно отличаться от ветеранских и товарищеских. Будет самая настоящая заруба, тем более перед Суперкубком. Не будет никакой договорной ничьей», — приводит слова Мора Metaratings.ru.

Экс-футболист отметил, что «Зенит» находится в более выигрышном положении, в отличие от «Спартака».

«Зенит» в более выигрышном положении. Я так смотрю, средний возраст — на 10-15 лет моложе, а в товарищеских матчах значение имеет возраст и здоровье. Преимущество на стороне «Зенита» — собраны те, кто закончил карьеру недавно или находятся в хорошей спортивной форме. Прогноз? Объективно у «Зенита» моложе состав, так что «Спартаку» будет очень тяжело. Думаю, голов будет много, надеюсь, травм и карточек — мало», — отметил Мор.

Ретроматч «Зенита» и «Спартака» состоится 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в рамках большой программы матча за Суперкубок. 

Источник: https://metaratings.ru/news/mor-o-matche-veteranov-zenit-v-bolee-vyigryshnom-polozhenii-1303984/
Эдуард Мор
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
2
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Икарди с Вандой ждут в «Монце», Дзаньоло идет в «Ювентус», Дембеле торгуется с «Барсой». Главные трансферные слухи Европы на 3 июля
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Павлюченко: «С удовольствием бы надрал зад «Зениту». Это будет битва»
Чернов о победе над «Енисеем»: «Победить и сыграть на ноль — всегда приятно!»
Соболев прокомментировал гол Хлусевича в товарищеском матче «Спартак» — «Енисей»
Тарханов считает, что матч за Суперкубок покажет первые результаты работы Абаскаля в «Спартаке»
«Спартак» разгромил «Енисей»: Соболев уже забивает с передач Зиньковского, а лучший снова Промес
Пресняков-старший считает, что судьи будут помогать «Зениту» в матче за Суперкубок России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченко: «С удовольствием бы надрал зад «Зениту». Это будет битва»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости