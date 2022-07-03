Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор рассказал о предстоящем ретроматче против «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор рассказал о предстоящем ретроматче против «Зенита».

«Этот матч будет сильно отличаться от ветеранских и товарищеских. Будет самая настоящая заруба, тем более перед Суперкубком. Не будет никакой договорной ничьей», — приводит слова Мора Metaratings.ru.

Экс-футболист отметил, что «Зенит» находится в более выигрышном положении, в отличие от «Спартака».

«Зенит» в более выигрышном положении. Я так смотрю, средний возраст — на 10-15 лет моложе, а в товарищеских матчах значение имеет возраст и здоровье. Преимущество на стороне «Зенита» — собраны те, кто закончил карьеру недавно или находятся в хорошей спортивной форме. Прогноз? Объективно у «Зенита» моложе состав, так что «Спартаку» будет очень тяжело. Думаю, голов будет много, надеюсь, травм и карточек — мало», — отметил Мор.

Ретроматч «Зенита» и «Спартака» состоится 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в рамках большой программы матча за Суперкубок.