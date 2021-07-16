Депутат Лебедев считает «Локомотив» фаворитом в матче за Суперкубок против «Зенита»

Депутат Госдумы РФ, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в Суперкубке.

«В этой встрече «Локомотив» фаворит. Это даже не обсуждается, — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Я болельщик этой команды. Для меня они являются фаворитом в любой встрече. Даже с «Ювентусом» или «Баварией». Ничего страшного, что многие игроки только вернулись из сборных. Они профессиональные спортсмены, это их работа. Люди у печей стоят по 12 часов и не устают, с этим проблем у команды не будет. Тем более не так много игроков «Локомотива» было в сборной. Они же не вчера вернулись, успели отдохнуть. Я думаю, что это никак не скажется на игре. Предсезонку они прошли, сборы закончились, контрольные матчи проведены. Теоретически клубы готовы к новому сезону РПЛ».

Матч за Суперкубок России состоится в субботу, 17 июля, в Калининграде. Начало в 19.00 по московскому времени.