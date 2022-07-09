Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу «Зенита» в матче за Суперкубок России над красно-белыми (4:0).

«То, о чем говорили перед матчем, то и произошло. «Зенит» сделал все очень легко. «Спартаку» было тяжело что-то предложить команде Семака. Нельзя было пропускать гол в самом начале. Пока я не понял, в какой футбол хочет играть Абаскаль. Думаю, что чемпион России уже известен. Шансов у остальных просто нет», -цитирует «РБ Спорт» Баженова.

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.