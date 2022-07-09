Гендиректор «Спартака» о Суперкубке: «Не думаю, что результат был бы другим, если бы играли не в Петербурге»

Генеральный директор «Спартака» отреагировал на поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.

Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— Если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге, был бы другой результат?

— Не думаю.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в 7-й раз в истории клуба.

Ранее «Спартак» выступал против проведения матча в Санкт-Петербурге.