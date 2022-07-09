Гендиректор «Спартака» о Суперкубке: «Не думаю, что результат был бы другим, если бы играли не в Петербурге»
Генеральный директор «Спартака» отреагировал на поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.
Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
— Если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге, был бы другой результат?
— Не думаю.
«Зенит» выиграл Суперкубок России в 7-й раз в истории клуба.
Ранее «Спартак» выступал против проведения матча в Санкт-Петербурге.
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