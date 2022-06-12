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Петржела: «Спартак» точно будет играть в Петербурге. Слухи о бойкоте ничего не значат»

Петржела заявил, что слухи про бойкот «Спартака» матча за Суперкубок России ничего не значат
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный бойкот «Спартака» матча за Суперкубок России с питерским клубом.

«Думаю, «Спартак» точно будет играть в Петербурге. Слухи о бойкоте ничего не значат. Как определили, что в Питере Суперкубок, там и будет «Спартак» играть. Зарема-то что? Она только говорить умеет. Это ничего не значит», — приводит слова Петржела «Чемпионат».

Ранее жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила о том, что в клубе относятся к Суперкубку как к гастролям группы «Руки Вверх».

10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4723399-petrzhela-spartak-tochno-budet-igrat-v-peterburge-sluhi-o-bojkote-nichego-ne-znachat.html
Властимил Петржела
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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