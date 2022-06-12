Петржела: «Спартак» точно будет играть в Петербурге. Слухи о бойкоте ничего не значат»
Петржела заявил, что слухи про бойкот «Спартака» матча за Суперкубок России ничего не значат
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный бойкот «Спартака» матча за Суперкубок России с питерским клубом.
«Думаю, «Спартак» точно будет играть в Петербурге. Слухи о бойкоте ничего не значат. Как определили, что в Питере Суперкубок, там и будет «Спартак» играть. Зарема-то что? Она только говорить умеет. Это ничего не значит», — приводит слова Петржела «Чемпионат».
Ранее жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила о том, что в клубе относятся к Суперкубку как к гастролям группы «Руки Вверх».
10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.
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