Группа IOWA готова выступить на Суперкубке России

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова сообщила, что готова выступить на Суперкубке России.

«Я бы хотела выступить на Суперкубке России в Петербурге. В случае победы «Зенита» готова спеть «Улыбайся». Я видела, как болельщики «Спартака» пели вместе с МакSим после финала Кубка России. Это было впечатляюще! Я готова пойти еще дальше и спеть вживую вместе с болельщиками «Зенита», — приводит «Спорт день за днем» слова Иванчиковой.

10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. Планируется, что встреча состоится 9 июля.

Трофей разыграют чемпион страны по итогам сезона-2021/22 «Зенит» и обладатель Кубка страны по итогам прошедшего сезона «Спартак».