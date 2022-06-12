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Генеральный директор «Спартака» Мележиков выступил против бойкота Суперкубка России

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выступил против бойкота Суперкубка России.

Красно-белые должны разыграть трофей с «Зенитом».

«Бойкот? Нас всячески двигают к этому решению. 21 числа я соберу команду. Будем решать. Лично я против подобного. Все должно быть по спортивному принципу. Штраф за бойкот? Не принципиально. Мое мнение — играть. Будем слушать футболистов. Но не хочется делать заложников болельщиками. Дедлайн по бойкоту — прямо до выхода на поле», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

Матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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