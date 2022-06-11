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Бояринцев о решении провести Суперкубок в Санкт-Петербурге: «Согласен с руководством «Спартака», что это неправильно»

Бояринцев считает неправильным решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал решение провести Суперкубок России на «Газпром-Арене».

«Если объективно, то игра должна проходить на нейтральном поле: ни в Москве, ни в Питере. И я абсолютно согласен с руководством «Спартака», что это чуть неправильно.
Но хочу добавить, что для моего поколения футболистов, данное решение было бы дополнительной мотивацией обыграть «Зенит» на их поле. Ну а в целом эта ситуация, конечно, неравноценная. Такой матч нужно проводить на нейтральном поле. У нас много стадионов. Например, в Волгограде. Там очень любят футбол!», — сказал Бояринцев «СЭ».

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 9 июля, в ней примут участие «Зенит» и «Спартак».

Денис Бояринцев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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