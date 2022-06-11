Бояринцев о решении провести Суперкубок в Санкт-Петербурге: «Согласен с руководством «Спартака», что это неправильно»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал решение провести Суперкубок России на «Газпром-Арене».

«Если объективно, то игра должна проходить на нейтральном поле: ни в Москве, ни в Питере. И я абсолютно согласен с руководством «Спартака», что это чуть неправильно.

Но хочу добавить, что для моего поколения футболистов, данное решение было бы дополнительной мотивацией обыграть «Зенит» на их поле. Ну а в целом эта ситуация, конечно, неравноценная. Такой матч нужно проводить на нейтральном поле. У нас много стадионов. Например, в Волгограде. Там очень любят футбол!», — сказал Бояринцев «СЭ».

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 9 июля, в ней примут участие «Зенит» и «Спартак».