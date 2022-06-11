Шишкин прокомментировал проведение Суперкубка России в Санкт-Петербурге

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин рассказал, что думает о проведении матча за Суперкубок России между красно-белыми и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Помню, когда я играл в «Локомотиве», и мы выиграли кубок, то матч за Суперкубок также сделали в Питере. У нас в стране что, мало стадионов? Особенно сейчас, после чемпионата мира. И самое адекватное решение — провести игру в каком-нибудь Нижнем Новгороде или Краснодаре, о чем я уже говорил. И собрать так же большую аудиторию — эти стадионы позволят. Поэтому считаю, играть в Петербурге нечестно — имея в стране столько возможностей», — цитирует «РБ Спорт» Шишкина.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.