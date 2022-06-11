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Сегодня, 15:21

В «Зените» прокомментировали перенос концерта группы «Руки вверх» из-за Суперкубка России

Виктория Кравченко
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В пресс-службе «Зенита» сообщили, что договор на проведение концерта группы «Руки вверх» на «Газпром-Арене» находится на согласовании.

«До того, как РФС принял решение о проведении матча за Суперкубок в Петербурге, клуб и организаторы концерта заранее обсуждали разные сценарии и предварительно рассматривали возможность переноса концерта. Договор на проведение концерта еще не подписан, на данный момент он находится на стадии согласования», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Зенита».

9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге должен был состояться концерт группы «Руки вверх». 10 июня бюро исполнительного комитета РФС решило, что 9-го на стадионе состоится матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Источник: https://n.tass.ru/sport/14887807
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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