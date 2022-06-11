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Сегодня, 14:36

Баженов прокомментировал проведение Суперкубка России в Санкт-Петербурге

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов на мероприятии в честь празднования 100-летия московского клуба рассказал, что думает о проведении матча за Суперкубок России между красно-белыми и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Я уже говорил, что идеально было бы, чтобы матч прошел на нейтральном поле: Нижний Новгород или Казань — без разницы. Футбол сейчас нужен в регионах. Очень много людей звонят и пишут о том, что они хотят какие-то большие игры. Есть же люди, которые не могут выбраться в большие города, но они любят футбол. Сейчас футбол обращается на себя внимание, тот же Кубок России. Уверен, что много людей поедут на Зенит-Арену. Правда, кто-то там собирается бойкотировать, но делать этого не надо. Надо ехать, наслаждаться футболом, побеждать в любой ситуации», — сказал Баженов.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.

Никита Баженов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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