Семин — о Суперкубке России: «Какая вообще разница, где играть?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал проведение матча «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Зенит» же приезжал играть в Москву и играл в матче за Суперкубок с «Локомотивом». У них никаких вопросов не было. Какая вообще разница, где играть? Поле на стадионе в Санкт-Петербурге идеальное, придет много людей, заполнят прекрасный стадион. Думаю, хорошо организуют этот праздник, не вижу никаких проблем в том, что матч будет в Санкт-Петербурге. «Зенит» приезжал и играл в Москве, никто об этом ничего не говорил. В решении провести матч на «Газпром Арене» не вижу никаких подводных течений", — цитирует «РБ Спорт» Семина.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. Ранее московский клуб заявлял что готовы отказаться от участия в Суперкубке страны, если матч пройдет на домашнем стадионе питерского клуба.