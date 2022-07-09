Бакаев дебютировал за «Зенит» в матче за Суперкубок России против «Спартака»

Полузащитник Зелимхан Бакаев дебютировал за «Зенит» в матче за Суперкубок России против «Спартака».

25-летний россиянин вышел на поле на 69-й минуте вместо Алексея Сутормина при счете 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Бакаев — воспитанник «Спартака», он покинул московский клуб по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента и подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».

Отметим, что вместе с Бакаевым за «Зенит» дебютировал бывший форвард «Сочи» Матео Кассьерра, который заменил Ивана Сергеева.