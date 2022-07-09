«Достойный преемник!» «Сочи» пошутил о том, что «Зенит» забил «Спартаку» 3 безответных гола в Суперкубке
«Сочи» пошутил о том, что «Спартак» проигрывает «Зениту» в матче за Суперкубок России
Пресс-служба «Сочи» пошутила о том, что «Зенит» обыгрывает «Спартак» в матче за Суперкубок России.
«Зенит» ведет со счетом 3:0, команда забила три мяча в ворота «Спартака» за 46 минут.
«Приветствуем тебя, достойный преемник!», — говорится в публикации в Telegram-канале сочинцев.
«Сочи» победил «Спартак» в последнем матче против московской команды со счетом 3:0. Игра состоялась 13 декабря 2021 года в рамках 18-го тура РПЛ.
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