«Достойный преемник!» «Сочи» пошутил о том, что «Зенит» забил «Спартаку» 3 безответных гола в Суперкубке

«Сочи» пошутил о том, что «Спартак» проигрывает «Зениту» в матче за Суперкубок России

Пресс-служба «Сочи» пошутила о том, что «Зенит» обыгрывает «Спартак» в матче за Суперкубок России.

«Зенит» ведет со счетом 3:0, команда забила три мяча в ворота «Спартака» за 46 минут.

«Приветствуем тебя, достойный преемник!», — говорится в публикации в Telegram-канале сочинцев.

«Сочи» победил «Спартак» в последнем матче против московской команды со счетом 3:0. Игра состоялась 13 декабря 2021 года в рамках 18-го тура РПЛ.