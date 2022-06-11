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Сегодня, 14:04

Алексей Сорокин объяснил преимущество Санкт-Петербурга в борьбе за возможность проведения Суперкубка

Виктория Кравченко
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Бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 Алексей Сорокин рассказал о приемуществах Санкт-Петербурга перед другими городами, в которых мог пройти матч за Суперкубок.

«В наработках, которые будут востребованы. Большие приготовления к статусному матчу состоялись, и абсолютно логично это использовать. В Санкт-Петербурге было готово почти все. Сам город прекрасно «экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтеры, есть команда оргкомитета. Разработан и утвержден транспортный план, все политики и процедуры, относящиеся к безопасности. Важно, что многое можно реализовать в кратчайшие сроки, так как большой объем работы уже проделан. Более того, вокруг стадиона есть достаточный объем временной инфраструктуры, которая была передана городу после Евро», — цитирует Сорокина «Чемпионат».

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.

Ранее в «Спартаке» сообщали, что готовы отказаться от участия в Суперкубке страны, если матч пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4722391-glava-finala-lch-v-sankt-peterburge-obyasnil-preimuschestvo-goroda-v-borbe-za-superkubok.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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