Александр Розенбаум выступил после Суперкубка в Петербурге в шарфе «Зенита»

Певец Александр Розенбаум выступил после матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

Розенбаум вышел выступать в шарфе «Зенита».

«С победой, «Зенит», с победой, Петербург!» — сказал артист после того, как завершил выступление.

Отметим, что перед ним выступала группа «Би-2», солист которой исполнил свою песню в шарфе «Спартака».

Матч «Зенит» — «Спартак» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сине-бело-голубые выиграли трофей в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Команда повторила рекорд ЦСКА по выигранным Суперкубкам страны.