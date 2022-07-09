Александр Розенбаум выступил после Суперкубка в Петербурге в шарфе «Зенита»
Певец Александр Розенбаум выступил после матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).
Розенбаум вышел выступать в шарфе «Зенита».
«С победой, «Зенит», с победой, Петербург!» — сказал артист после того, как завершил выступление.
Отметим, что перед ним выступала группа «Би-2», солист которой исполнил свою песню в шарфе «Спартака».
Матч «Зенит» — «Спартак» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сине-бело-голубые выиграли трофей в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Команда повторила рекорд ЦСКА по выигранным Суперкубкам страны.
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