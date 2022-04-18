Яркие события 33-го тура ФНЛ корреспондент «СЭ» обсудил с бывшим главным тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

«Енисей»: 8 побед в 9 играх!

«Енисей» — «Нефтехимик» — 2:0 (1:0)

Голы: Глушков, 11 (1:0). Саная, 70 (2:0)

Выдержав стартовый натиск гостей, «Енисей» вскоре создал убойный момент. Иванов здорово приложился из-за пределов штрафной, но Голубев был хорош, рукой переведя мяч в штангу. Впрочем, уже через пару минут красноярцы забил гол.

Да какой! Все в этой комбинации было прекрасно. Иванов бросил в прорыв по правому флангу Окладникова, тот выполнил мягкую подачу в штрафную. Раздорских скинул мяч головой Глушкову, стоящему спиной к воротам. Тот резко развернулся и в падении послал мяч в сетку.

Еще до перерыва счет мог стать крупным, если бы не Голубев. Вратарь нижнекамцев справился с непростыми ударами Масловского и Иванова, а Канаплин угодил в штангу.

«Нефтехимик» старался применять высокий прессинг, из-под которого подопечные Гаранина выбирались не без труда. Но у гостей не было завершающей стадии в атаке. Точку в игре поставил 32-летний Саная. Вышедший на замену форвард вколотил мяч головой в сетку после классной подачи Бивеева. 2:0.

— В плен ни к кому попадать не хотим, — заметил на пресс-конференции рулевой «Енисея» Вадим Гаранин. — Важно, чтобы соперники попадали в плен. Надо быть умнее, хитрее. У нас есть теннисный стол перед раздевалкой, и мы приводим ребятам в пример, как они там пытаются обхитрить друг друга, подрезать, загнать в какой-то угол и перевести шарик. Они игровики! Того же пытаемся добиться на поле. Футбол тоже хитрая и интересная игра. Понятно, что это слова из мира пузырьков, но чем больше будем забирать в плен соперников, тем радостнее будет для наших болельщиков.

C учетом кубкового матча с «Локомотивом» (4:0) это 8-я победа красноярцев в 9 играх. «Енисей» — 4-й, «Нефтехимик» же, похоже, выбыл из борьбы за стыки.

Наш эксперт Федор Щербаченко отдал должное красноярцам, которые и сами играют, и другим дают. При этом отметил грубую ошибку арбитра встречи.

«Енисей» — «Нефтехимик» — 2:0. ФК «Енисей»

— В тренерском штабе «Енисея» произошли изменения. Теперь Вадим Гаранин до 8 мая на законных основаниях стал управлять командой со скамейки. Это хороший знак. После нашего предыдущего материала, в котором я поднимал проблему тренеров без лицензии Pro, получил очень много звонков. Коллеги со мной солидарны: нужно соблюдать регламент, если нет лицензии — не имеешь права руководить командой 90 минут. Академия тренерского мастерства РФС должна следить, чтобы в нашем футболе не было «пиджаков», не было подмены понятий. Кроме того, нужно создавать преференции при поступлении на курсы для получения лицензии Pro тем специалистам, которые себя уже проявили.

Теперь о самом матче. Красноярск производит очень приятное впечатление. И сам играет, и соперникам дает. Мы получаем хорошее зрелище! В этом туре встретились две тренерские команды. Были видны как почерк Гаранина, так и рука Новикова. Хозяева атаковали большими силами с использованием забеганий. То есть у футболиста, владеющего мячом, всегда было несколько адресатов. И если бы не вратарь «Нефтехимика», счет мог стать крупным еще до перерыва. Но нужно отдать должное и гостям. Нижнекамцы заставили «Енисей» играть в несвойственной для него манере. Считаю, арбитр ошибся, не поставив очевидный пенальти в ворота хозяев в первом тайме. Там был фол на Котике — футболист успел нанести удар, после чего Лапшов въехал ему в голеностоп. Считаю, в последних турах команда Новикова показывает весьма добротный футбол, однако впереди все же не хватает какой-то изюминки, нестандартных ходов.

«Хет-трик» Султонова

«Торпедо» — «Ротор» — 1:0

Гол: Султонов, 29.

Нереализованный пенальти: Султонов, 35

«Торпедо» — «Ротор». От этой вывески веяло футболом 90-х. Автозаводцы сейчас близки к тому, чтобы вернуться в элиту нашего футбола, а вот волгоградцы, видимо, распрощаются даже с ФНЛ. Во всяком случае, после 33-го тура положение дважды серебряного призера чемпионата России еще больше усугубилось.

Мухаммад Султонов стал центральной фигурой этой встречи. На 29-й минуте, воспользовавшись ошибкой гостей, форвард вошел в штрафную, обманул защитника и с левой ноги по уходящей траектории неотразимо пробил в дальнюю «девятку». Маленький шедевр, который сам герой эпизода отмечать отказался: в 2017-2020 годах он защищал цвета «Ротора». Вскоре Султонов и вовсе мог отправить свою бывшую команду в глубокий нокаут, однако не реализовал пенальти. Наконец, перед перерывом 29-летний футболист схватился за заднюю поверхность бедра. Если травма окажется серьезной, это, безусловно, cтанет для автозаводцев огромной потерей на финише сезона.

«Торпедо» — «Ротор» — 1:0. ФК «Торпедо»

— В понедельник Мухаммад сделает томографию. Посмотрим, насколько это серьезно. Если надрыв мышцы — на три недели выбывает. Если нет надрыва, спазм — неделя, — сказал на пресс-конференции главный тренер москвичей Александр Бородюк.

«Ротор» мог спастись после перерыва, но Кавтарадзе с двух метров послал мяч выше цели. В итоге — трудовая победа черно-белых. «Торпедо» осталось на втором месте, отрыв от «Факела» по-прежнему два балла. «Ротор» — 18-й. До спасительного 16-го места — уже 7 очков.

Щербаченко считает, что Султонову следовало сразу покинуть поле после того, как он почувствовал боль.

— «Торпедо» с Султоновым и без него — это разные команды. Против «Ротора» форвард оформил «хет-трик». Сначала сотворил гол-шедевр. Потом не забил пенальти — вратарь «Ротора» его прочитал. А в конце тайма получил травму. Вот на этом эпизоде хочу остановиться подробнее. Часто вижу, когда футболисты, получившие мышечное повреждение, не спешат покидать поле, тем самым усугубляют свое повреждение. Это, увы, случилось и Султоновым. Он решил принять участие в стандарте. Да еще и больной ногой вынес мяч... Ему не стоило этого делать. Теперь сроки восстановления могут увеличиться с недели до трех. Здесь тренерам и докторам нужно прежде всего думать о здоровье спортсмена, а не доверять его эмоциям. Боюсь, что первенство ФНЛ для Султонова закончено. Я и без МРТ понимаю, что у него надрыв задней поверхности бедра. Если «Торпедо» окажется в стыках, то он еще поможет своей команде. Но вот в оставшихся пяти турах мы его вряд ли увидим.

«Зачем тренер «Ротора» все валит на игроков?!»

Главный тренер волгоградцев Артем Куликов на пресс-конференции дал понять, что не все в его команде готовы биться за сохранение прописки в ФНЛ:

— Понимаю футболистов, что на них давит результат и место команды в турнирной таблице. Но когда есть боязнь играть в футбол или кто-то не проявляет морально-волевые качества, то тогда следует замена игрока. Футболист — это атлет, который должен драться на поле. Если этого нет, как еще реагировать?

Щербаченко очень не понравились эти слова Куликова.

— Не понимаю я такого интервью. Зачем он перекладывает всю ответственность на футболистов? Какая-то беспомощность... Похоже, нарушен контакт между тренером и подопечными. Сейчас нужно быть единым целым, «Ротор» на грани вылета. А Куликов идет на обострение ситуации. Я ни разу не слышал, чтобы этот специалист признал, что он ошибся с составом, с выбранной тактикой. Проигрывают все, а не только футболисты.

Максимов — лучший бомбардир

В параллельной встрече «Факел» на выезде разнес «Текстильщик» — 5:0. Покер Максимова позволил ему выйти в лидеры бомбардирской гонки ФНЛ. Теперь на его счету 19 голов. Он обошел перешедшего зимой из «Нефтехимика» в «Урал» Юшина.

Максим Максимов. ФК «Факел»

— Воронеж ожил, выходит на свой былой уровень, — замечает Щербаченко. — Мне кажется, тренеры «Факела» немного перегрузили команду на сборах. В итоге в первых весенних турах футболистам не хватало свежести, не бежалось. Теперь легкость вернулась. «Факел» продолжает борьбу за вторую путевку в РПЛ. Вторая победа кряду создаст хороший эмоциональный фон.

«Алания» вернулась?

«Алания» — «Томь» — 3:0 (0:0)

Голы: Машуков, 55 (1:0). Хадарцев, 66 (2:0). Гурциев, 69 (3:0)

«Алания» реабилитировалась после двух поражений кряду, крупно победив в Грозном «Томь» — 3:0. Подопечные Гогниева, который отсутствовал на тренерской скамейке из-за перебора карточек, доминировали весь матч. И если в первом тайме гостей дважды выручил Арапов, то после перерыва «барсы» все решили в свою пользу в течение 15 минут. Очень красивым получился первый гол. После передачи Гиоргобиани Машуков изысканно пяткой переправил мяч в сетку.

«Алания» — пятая, в одном очке от зоны стыков, и в следующем туре отправится в гости к «Оренбургу». Будет жарко.

— «Алания» довольно легко забила три мяча во втором тайме, — считает Щербаченко. — Каких-то серьезных проблем «Томь» после перерыва им не создала. Теперь все вышли на финишную прямую. Любая осечка может стать роковой. Не забывайте и о «Балтике». Команда Игнашевича здорово подтянулась к остальным. Калининград тоже в гонке.

«Бушманов — будущий главный тренер «Спартака»?»

«Спартак-2» — «Оренбург» — 2:3 (1:1)

Голы: Вл. Шитов, 12 (1:0). Обухов, 41 (1:1). Миронов, 57 — с пенальти (1:2). Вит. Шитов, 65 (2:2). Сычевой, 71 (2:3)

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка не узнал свою команду во втором тайме домашнего матча с «Кубанью» (1:3). Возвращать себе лицо лидеру ФНЛ предстояло на выезде против «Спартака-2». Если в поединке с краснодарцами лидер атак оренбуржцев Фамейе остался в запасе, то на этот раз ганец даже не попал в заявку.

Поначалу складывалось ощущение, что более опытная команда вновь потеряет очки. В дебюте встречи красно-белые эффективно прессинговали, не давая гостям поднять головы. Трехходовка на 12-й минуте Лайкин — Виталий Шитов — Владислав Шитов привела к быстрому голу. Москвичи вполне могли развить успех. У «Оренбурга» же мало что получалось впереди. На помощь команде Лички пришел стандарт в концовке тайма. Последовала подача с углового, Акмурзин до мяча не дотянулся, зато Обухов, наколотивший в свое время за «Спартак-2» 44 мяча, свой шанс не упустил — 1:1.

При этом Владимир, похоже, получил травму. Во всяком случае, в перерыве его заменил Сычевой. С началом второй половины встречи команды поменялись ролями. «Оренбург» резко добавил в агрессии, превосходил соперников на всех участках поля и заработал пенальти. Миронов был точен. Казалось, подопечные Бушманова ничего не смогут больше противопоставить команде Лички. Но они довольно быстро пришли в себя, и теперь уже другой Шитов — Виталий — поразил ворота Кеняйкина прекрасным ударом в «девятку».

«Спартак-2» — «Оренбург» — 2:3. Фото ФК «Спартак»

Итак, на 65-й минуте матч приобрел статус игры на три исхода. Во многом результат встречи предопределила грубая ошибка Акмурзина. После заброса игрока «Оренбурга» из глубины вратарь не разобрался с защитником, кто должен играть в эпизоде, покинул пределы штрафной площади и в падении головой попытался выбить мяч, чтобы опередить Сычевого. Однако угодил в форварда, выведя его таким образом на пустые ворота. 2:3.

В компенсированное время «Спартак-2» провел симпатичную атаку. Один из братьев Шитовых упал в чужой штрафной после контакта с соперником. Бобровский призвал его подняться.

Итак, «Оренбург» одержал волевую победу в Москве и явно повысил свои шансы на прямой выход в РПЛ. «Спартак-2» оставил очень приятное впечатление.

— Я примерно представляю, что Марцел Личка сказал своим подопечным в раздевалке после неубедительного первого тайма, — говорит Щербаченко. — И ведь его реплики возымели действие. Сразу после перерыва гости прижали «Спартак-2», доминировали, заработали и реализовали пенальти. При этом красно-белые не развалились. Напротив, я бы хотел похвалить этих ребят. Думаю, сегодня на трибунах cреди болельщиков было 50 процентов агентов, которые наблюдали именно за ними. Ведь это действительно будущее нашего футбола. Но тут надо говорить не только о футболистах, но и о тренере. Бушманов смог внушить 19-летним парням, что они способны показывать зрелую игру на уровне лидера ФНЛ. И, если бы не две ошибки вратаря (вторая — совсем уж грубая), думаю, москвичи могли отобрать очки у «Оренбурга». Почему бы клубному руководству не задуматься о том, чтобы в перспективе заменить Ваноли на Бушманова? На мой взгляд, серьезных изменений в составе «Спартаку» не избежать. Кто-то из легионеров уедет, кто-то из основы россиян в силу возраста или других причин перестанет соответствовать уровню. Так вот же — под боком перспективная молодежь и талантливый тренер!

Личка на пресс-конференции тоже отдал должное спартаковской молодежи:

— Наш первый тайм сегодня — к сожалению, продолжение неудачного второго тайма в матче с «Кубанью». Мы плохо выходили из обороны в атаку, часто теряли мяч, давали много пространства молодым соперникам. Братья Шитовы, Оганесян, капитан команды (Сунгатуллин. — Прим. «СЭ») — отличные игроки. Они умеют менять темп атак. К перерыву мы могли пропустить и больше. Думаю, эти ребята уже завтра могут заиграть в команде РПЛ. Они уже очень близки к этому уровню.

«А где Фамейе?»

Щербаченко обратил внимание на изменения в составе «Оренбурга», которые у него вызывают удивление.

— Не совсем понятны некоторые перестановки в составе команды Лички. Против «Енисея» в воротах играл Кеняйкин — «Оренбург» победил. Но на матч с «Кубанью» уже вышел Гошев, команда неожиданно уступила. Сейчас опять играет Кеняйкин. И еще четверых полевых футболистов Личка по сравнению с прошлым туром поменял.



Ну и конечно, нет ответа на вопрос, почему вторую встречу подряд пропускает Фамейе. Против краснодарцев он остался в запасе, на матч с красно-белыми вообще не попал в заявку. Я общался с агентами, специалистами, знающими людьми. Никто не может объяснить причину его отсутствия... Не хочется нагнетать, но как бы это все не закончилось нехорошо... Пока лично у меня ситуация вызывает некоторое недоумение. Что-то в этом королевстве не так.

«Не нужно увольнять Машнина!»

Липецкий «Металлург» с минимальным счетом проиграл в Хабаровске и практически потерял шансы остаться в ФНЛ. Щербаченко встал на защиту главного тренера «сталеваров» Машнина, которого хотят уволить.

— Должен сказать, что Липецк не заслуживал поражения в этом туре. Во втором тайме «Металлург» играл явно лучше Хабаровска. Немного не повезло. Я бы призвал руководство клуба не увольнять Сергея Машнина. Это тренер-легенда, который уже 13 лет возглавляет команду, очень многое сделал для нее. В этом сезоне липчанам объективно было очень сложно сохранить прописку в ФНЛ. Но уверен, Машнин сможет вернуть команду на прежний уровень в следующем году.