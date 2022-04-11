«Мы не вышли из раздевалки». Личка не узнал «Оренбург» в матче с «Кубанью»

«Оренбург» — «Кубань» — 1:3 (1:0)

Голы: Ковалев, 39 (1:0). Большаков, 49 (1:1). Алейников, 90 (1:2), Гурфов, 90+4 (1:3).

Нереализованный пенальти: Сапета, 28.

Роберт Евдокимов против своей бывшей команды. Так звучала вывеска к матчу «Оренбург» — «Кубань». Подопечные Марцела Лички, обыграв в предыдущих турах по очереди «Торпедо» и «Енисей», практически гарантировали себе путевку в премьер-лигу. Однако после встречи с краснодарцами вновь стали закрадываться сомнения: а готовы ли оренбуржцы к элитному дивизиону?

Хозяева без Фамейе в составе (ганец остался в запасе) начали игру довольно академично. «Кубань» выглядела чуть конкретнее впереди и на 27-й минуте заработала право на пенальти. Однако Сапета пробил бесхитростно и не переиграл Гошева.

Перед перерывом «Оренбург» наказал гостей за такую расточительность. Ковалев, перехватив пас Чуперки, продвинулся к чужой штрафной, размотал защитника и с левой ноги неотразимо пробил в дальний угол. 1:0. Очень красиво!

Впрочем, краснодарцы довольно быстро вернулись в игру, забив гол из раздевалки. Абдокова завалили вблизи штрафной. Большаков как рукой перекинул «стенку» — мяч опустился в левом от бьющего нижнем углу. Получилось, бесспорно, эффектно, но Гошев при этом почему-то сначала сделал движение в другую сторону. 1:1.

Во втором тайме краснодарцы смотрелись предпочтительнее, создали несколько симпатичных моментов. Гошев справился с коварным выстрелом Гуфрова и не купился на новый удар Большакова со штрафного.

«Оренбург» — «Кубань». ФК «Оренбург»

И все-таки желто-зеленые дожали лидера ФНЛ. Сначала Алейников не промахнулся с полуметра после паса головой Эдиева, а затем Гуфров, вновь проведший отличный матч, с правой ноги из пределов штрафной выцелил в дальний угол.

— Первый тайм мы провели неплохо. Ковалев забил хороший гол. Да, «Кубань» не реализовала пенальти, но больше у нее не было ударов по нашим воротам. А на второй тайм мы вообще не вышли из раздевалки, — признал Марцел Личка на пресс-конференции.

— Хаос, паника... Пропустили со стандарта. 1:1. А на 90-й минуте гости забили с углового. Опять стандарт... Такое ощущение, что мои игроки после перерыва впервые друг друга увидели. Вообще не понял, чего они хотели на поле. Надо играть проще. Мы вообще не создавали проблем «Кубани». Сплошные пасы назад и вдоль ворот. Как так? Соперник заслужил эту победу.

Наш эксперт Федор Щербаченко тоже не понял, почему «Оренбург» развалился после перерыва, и так и не услышал из уст тренера хозяев, почему на поле не вышел Фамейе.

— В первом тайме «Оренбург» показал качественный футбол. А вот что случилось с хозяевами после перерыва? С игроками произошла какая-то метаморфоза... Я так и не понял, почему они отказались от прежнего рисунка. Допускали просто детские ошибки, которыми «Кубань» и воспользовалась. Я не увидел у подопечных Марцела Лички должного настроя на игру против бывшего главного тренера «Оренбурга» Евдокимова. Мне вообще показалось, что хозяева не особо хотели побеждать в этом поединке. И еще один момент. Странно, что Личка ничего не сказал на пресс-конференции о том, почему лидер команды Фамейе остался в запасе.

«Ребята пашут, а им — бам по шляпе, бам по шляпе...». Как «Факел» победил «Аланию»

«Факел» — «Алания» — 2:1 (1:0)

Голы: Максимов, 39 (1:0), 61 — с пенальти (2:0). Хубулов, 63 (2:1).

Удаление: Хосонов, 83.

В центральном матче тура «Факел» принимал «Аланию». Обе команды, претендующие на выход в РПЛ, в последнее время испытывали игровые проблемы.

Первый тайм получился малособытийным. «Факел» открыл счет на 38-й минуте фактически в первой своей атаке. После заброса из глубины Максимов в борьбе оттолкнул защитника. Вошел в штрафную и в ближнем бою переиграл Солдатенко — 1:0. Кукуляк не увидел фола со стороны форварда хозяев, записавшего в свой актив 14-й гол в сезоне.

В начале второго тайма команды имели по одному убойному моменту, однако Акбашев и Гиоргобиани не сумели зажечь свои фамилии на табло.

На 60-й минуте мяч угодил в руку Багаева в штрафной владикавказцев, и Кукуляк без промедления указал на точку. Максимов оформил дубль, хотя Солдатенко и угадал направление его удара. Гости практически сразу же восстановили статус-кво, однако воронежцы победу не упустили. В концовке подопечным Гогниева пришлось несладко. Оставшись вдесятером после удаления Хосонова, они вполне могли пропустить, и не раз, но здорово играл Солдатенко.

«Факел» — третий. «Алания» выпала из первой пятерки, пропустив вперед «СКА-Хабаровск» и «Енисей».

Гогниев уверен, что владикавказцы выглядели лучше. И вновь намекнул на необъективное судейство.

— Считаю, в обоих таймах мы переиграли соперника. Но по результату уступили, — констатировал рулевой «Алании». — Стечение обстоятельств. Мяч в руку попал. Первый пропущенный гол — вообще непонятно какой. Хочется опять задать вопрос: когда мы начнем говорить только о футболе? Удаление, пенальти... Вообще, в двух турах 20 красных карточек... И всех все устраивает. Это не отговорки. «Факел» играл хорошо. Как и мы. Обе команды устроили шоу, зрелище. Думаю, болельщик ушел со стадиона довольный. Я горжусь своими ребятами. Мы будем до конца биться и бодаться. Наверху видно, через что мы проходим. И так будет всегда. Ничто нас не сломает. Ребятам тяжело. Они пашут, семей не видят. А потом им — бам по шляпе, бам по шляпе... Принять такое непросто. Но парни доказывают, что они многих сильнее в этой лиге. И продолжают доказывать! Повторяю, сегодня игра была за нами.

Спартак Гогниев. Александр Федоров, Фото «СЭ»



Щербаченков, в свою очередь, через «СЭ» обратился к главному тренеру «Алании»:

— Я давно знаком со Спартаком Артуровичем Гогниевым. Он играл в «Кубани», когда я там работал в штабе. Спартак, тебе нужно сотворить историю «Алании». Сейчас я часто слышу от своих коллег, игроков, что «Алания», увы, ведет себя по-хамски во многих отношениях. Это касается, в частности, домашних матчей. Футболисты позволяют себе нелицеприятно общаться со своими оппонентами, члены тренерского штаба, администраторы нетактично высказываются в адрес судей. Одним словом, Спартак, ты неправ. Сегодня «Алания», к сожалению, вызывает у футбольного сообщества раздражение. Должна быть культура в поведении. Спартак, ты сам был хорошим футболистом и должен отдавать себе отчет в том, что ни в коем случае нельзя переходить грань в этом плане! Ведь что происходит? Игроки постоянно удаляются, постоянно возникают какие-то конфликты. И ведь все идет от главного тренера. Он не пресекает агрессию, а, наоборот, поощряет ее. Все это влияет на отрицательные результаты команды.

Прагматичное «Торпедо», прагматичный Лаптев

«Нефтехимик» — «Торпедо» — 0:1 (0:1)

Гол: Лаптев, 19.

«Торпедо» на выезде на классе победило «Нефтехимик». Гости превзошли команду Кирилла Новикова по созданным моментам в два, а то и в три раза. Но отличились лишь однажды. Лаптев воспользовался ошибкой Голубева. Белорус однозначно пришелся ко двору: 4 гола в 6 матчах за автозаводцев. Енин и Лебеденко, в принципе, могли снимать все вопросы еще до перерыва.

Команда Александра Бородюка (самого тренера не было на скамейке из-за дисквалификации) одержала первую победу в последних трех турах. Черно-белые — вторые, имея, как и «Факел», игру в запасе.

— «Торпедо» победило заслуженно. Автозаводцы извлекли уроки из неудачных матчей, — говорит Щербаченко. — Сегодня черно-белые сыграли прагматично. Забили и не отпустили победу. Причем после гола не поставили «автобус», контролировали ход встречи. Вот в этом плане другим командам стоит взять пример с «Торпедо». Имею в виду, например, «Аланию», о которой я сказал выше. И, конечно, хочу отметить белорусского нападающего Лаптева. Он вроде бы не особо был заметен, однако в нужный момент подкараулил свой хлеб на «пятачке».

«Нефтехимик» — «Торпедо». ФК «Торпедо»

«Енисей» уже четвертый

«Енисей» — «Акрон» — 3:2 (1:0)

Голы: Кичин, 41 — с пенальти (1:0). Палиенко, 57 (1:1). Глушков, 60 (2:1). Рогач, 71 (2:2). Молтенинов, 90+1 (3:2).

Удаление: Зотов, 87.

Настоящий триллер в Красноярске. Команда Вадима Гаранина, проиграв в прошлом туре «Оренбургу», дожала очень крепкий «Акрон».

Дебют встречи остался за хозяевами. Окладников (дважды) и Зотов могли открывать счет.

А отличился в итоге опытнейший Кичин. На 41-й минуте автор гола-шедевра в ворота «Локомотива» в кубковой игре четко реализовал пенальти — 1:0.

Второй тайм вышел богатым на моменты. Палиенко на 58-й минуте исполнил так исполнил. С линии штрафной с правой ноги пробил в дальний угол по уходящей траектории. Мяч от штанги залетел в сетку. 1:1.

Впрочем, красноярцы быстро вышли вперед усилиями Глушкова. Однако к 70-й минуте счет вновь был равным. Палиенко теперь выступил в роли диспетчера, Рогач ударом головой не оставил шансов Опарину.

Дело шло к яркой ничьей. После 87-й минуты хозяев такой результат вполне бы устроил — за две желтые карточки поле покинул Зотов. Однако «Енисей» все же подтвердил реноме самой яркой команды турнира во второй части сезона. Молтенинов вышел на замену и в третьей игре подряд отметился результативным действием. В компенсированное время он в касание замкнул подачу Шакуро. 3:2. И «Енисей» уже четвертый!

«Почему у нас тренеры без лицензии PRO 90 минут ходят по бровке?!»

Щербаченко, комментируя победу «Енисея», сделал акцент на ситуации с тренерскими лицензиями PRO.

— «Енисей» — с победой. Вдесятером одолеть «Акрон» дорогого стоит. У Зотова сдали нервы. Мы видим, что красноярцы включились в борьбу за стыки и где-то пока не до конца готовы к такой ответственности. Отсюда это удаление лидера команды. По качеству футбола матч получился очень хорошим. Никто не ставил «автобусы», все искали счастья впереди. И, в принципе, ничья была бы более справедливым результатом. «Акрон» был очень хорош.

Но я на примере в том числе и «Енисея» намерен обозначить другую проблему. Хочу призвать РФС обратить внимание на ситуацию с лицензиями PRO! Ведь что получается? Цорн в «Локомотиве» заявил, что главным тренером команды назначен Хапов, так как у него есть такая лицензия. Но я уверен, что с бровки действиями игроков продолжит руководить немец Комппер. Теперь перейдем к ФНЛ. В «Краснодаре-2» фактически тренировочным процессом рулит Хромыков, в «Енисее» действиями команды на поле управляет Гаранин. Но они же без лицензии PRO! К чему это приведет? Разве вы забыли, как УЕФА наказал за это Мусаева в «Краснодаре»? Ему не разрешали присутствовать на скамейке, появляться в раздевалке. Ждем повторения той истории? Красноярск уже недавно оштрафовали на 500 тысяч. Однако это не помогает. Значит, нужны более жесткие меры. Вплоть до дисквалификации тренера и лишения команды очков, если специалисты без лицензии PRO ходят 90 минут у бровки. Это же нонсенс. Понятно, что надо как-то поощрять молодых тренеров. Но ведь в то же время обесценивается сама лицензия. Выходит, ее можно вообще не получать? Человек с улицы может руководить командой, прикрываясь тренером, который такой лицензией обладает.

«Надоел аморфный «Ротор»!»

«Ротор» — «Краснодар-2» — 1:2 (1:1)

Голы: Халназаров, 36 (0:1). Чуканов, 43 — с пенальти (1:1). Рейхмен, 56 (1:2).

Волгоградцы — 18-е в таблице, до спасительного 16-го места четыре очка. При этом у «КАМАЗа» игра в запасе.

— Никакого просвета в игре «Ротора» нет, — констатирует Щербаченко. — По сути, волгоградцы проиграли «Краснодару-3»: 6 человек уехали в основу. Единственное — вернулся Рейхмен, который был в заявке «быков» на матч с «Рубином». Он и забил победный гол. Светлое пятно в составе хозяев — Дудиев. Только его могу отметить. Вот он сегодня рвал и метал на своей бровке, исполнял стандарты, жил игрой. Вот таких ребят Волгограду и не хватает. А в целом аморфность «Ротора» уже надоела.

И еще стоит сказать о «Томи», которая прервала свою неудачную серию. Победить нынешний «Спартак-2» дорогого стоит. Возможно, это станет для сибиряков отправной точкой.