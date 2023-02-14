Журова заявила, что футболистов «Шинника» специально провоцировали

Депутат Госдумы РФ Светлана Журоваотреагировала на информацию о драке, произошедшей в одном из турецких отелей между футболистами украинского «Миная» и российского «Шинника».

«Драка украинских футболистов с российскими — это чистая провокация. Наших ребят специально провоцировали, чтобы создать прецедент. Это неприемлемо. Так было и на Australian Open. Это все происходит для того, чтобы продемонстрировать широкой публике, что там, где Россия и Украина, могут быть скандалы и драки, поэтому нельзя россиян никуда пускать. Это очень плохо. Допускаю, что это все может привести к отстранению обеих стран от международных соревнований. Обеим сторонам нужно понимать это и принимать необходимые меры по безопасности спортсменов. Последние рекомендации спортивным федерациям — если можете обеспечить и гарантировать безопасность спортсменов и болельщиков, тогда проводите соревнования с участием россиян. Боксерская федерация за это взялась, например. А здесь, так как это не соревнования, а сборы, все предусмотреть не удалось, к сожалению. Плохо то, что сейчас украинская сторона подогреет этот конфликт и разнесет информацию о драке по всему миру. Безусловно, не указывая на то, по чьей вине она началась», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

13 февраля футболисты ярославского клуба и украинской команды устроили массовую потасовку. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.