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Сегодня, 16:41

Журова заявила, что футболистов «Шинника» специально провоцировали

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журоваотреагировала на информацию о драке, произошедшей в одном из турецких отелей между футболистами украинского «Миная» и российского «Шинника».

«Драка украинских футболистов с российскими — это чистая провокация. Наших ребят специально провоцировали, чтобы создать прецедент. Это неприемлемо. Так было и на Australian Open. Это все происходит для того, чтобы продемонстрировать широкой публике, что там, где Россия и Украина, могут быть скандалы и драки, поэтому нельзя россиян никуда пускать. Это очень плохо. Допускаю, что это все может привести к отстранению обеих стран от международных соревнований. Обеим сторонам нужно понимать это и принимать необходимые меры по безопасности спортсменов. Последние рекомендации спортивным федерациям — если можете обеспечить и гарантировать безопасность спортсменов и болельщиков, тогда проводите соревнования с участием россиян. Боксерская федерация за это взялась, например. А здесь, так как это не соревнования, а сборы, все предусмотреть не удалось, к сожалению. Плохо то, что сейчас украинская сторона подогреет этот конфликт и разнесет информацию о драке по всему миру. Безусловно, не указывая на то, по чьей вине она началась», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

13 февраля футболисты ярославского клуба и украинской команды устроили массовую потасовку. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/svetlana-zhurova-futbolistov-shinnika-spetsial-no-provotsirovali-chtoby-sozdat-pretsedent/
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ФК Шинник
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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