Защитником «Тюмени» Бардыбахиным интересуются «Сочи» и еще один клуб РПЛ

Защитником «Тюмени» Вячеславом Бардыбахиным интересуется «Сочи» и еще один клуб РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 21-летний защитник выступал за «Енисей» на правах аренды. За клуб он провел 28 мячей и забил один мяч.