Защитник «Енисея» Бардыбахин прокомментировал победу над «Рубином»

Защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин прокомментировал победу в матче 2-го тура первой лиги против «Рубина» (3:2).

«В «Енисее» дружный и приятный коллектив. Сегодня я прочувствовал еще и поддержку болельщиков, она была просто великолепная, такая мощная энергетика шла — это приятно и мотивирует на победы! Рад, что получилось забить в первом домашнем матче. По поводу второй желтой карточки скажу только то, что я немного перестарался. Впереди еще много игр!» — приводит слова Бардыбахина пресс-служба «Енисея».

20-летний защитник Бардыбахин забил первый гол в матче против «Рубина» на 17-й минуте. В конце встречи футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Енисей» с 4 очками вышел на первое место в таблице первой лиги.

В следующем туре красноярский клуб встретится с «Аланией» на выезде (31 июля, 18.00 мск), а «Рубин» примет на своем поле «Уфу» (1 августа, 18.00 мск).