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Защитник «Енисея» Бардыбахин прокомментировал победу над «Рубином»

Алексей Еремин
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Защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин прокомментировал победу в матче 2-го тура первой лиги против «Рубина» (3:2).

«В «Енисее» дружный и приятный коллектив. Сегодня я прочувствовал еще и поддержку болельщиков, она была просто великолепная, такая мощная энергетика шла — это приятно и мотивирует на победы! Рад, что получилось забить в первом домашнем матче. По поводу второй желтой карточки скажу только то, что я немного перестарался. Впереди еще много игр!» — приводит слова Бардыбахина пресс-служба «Енисея».

20-летний защитник Бардыбахин забил первый гол в матче против «Рубина» на 17-й минуте. В конце встречи футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Енисей» с 4 очками вышел на первое место в таблице первой лиги.

В следующем туре красноярский клуб встретится с «Аланией» на выезде (31 июля, 18.00 мск), а «Рубин» примет на своем поле «Уфу» (1 августа, 18.00 мск).

Источник: https://t.me/EniseyFC

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Локомотив 0
Ростов 1
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Х2

23%

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Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
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Краснодар 1
Спартак 4
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ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
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Динамо 4
Торпедо М 0
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Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
1
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