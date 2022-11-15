Юрист Добровинский сообщил, что Юран может возглавить «Рубин»

Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что тренер Сергей Юран может возглавить «Рубин».

Ранее, 15 ноября, казанский клуб объявил об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

«Ходят слухи, что в ближайшее время соответствующее предложение о работе в «Рубине» поступит бывшему тренеру «Химок» Сергею Юрану», — сказал Добровинский «СЭ».

51-летний Слуцкий расторг контракт с «Рубином» по собственному желанию. После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.

53-летний Юран покинул «Химки» в августе 2022-го.