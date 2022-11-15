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15 ноября, 16:12

Юрист Добровинский сообщил, что Юран может возглавить «Рубин»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что тренер Сергей Юран может возглавить «Рубин».

Ранее, 15 ноября, казанский клуб объявил об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

«Ходят слухи, что в ближайшее время соответствующее предложение о работе в «Рубине» поступит бывшему тренеру «Химок» Сергею Юрану», — сказал Добровинский «СЭ».

51-летний Слуцкий расторг контракт с «Рубином» по собственному желанию. После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.

53-летний Юран покинул «Химки» в августе 2022-го.

Сергей Юран
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Алания 18 10 5 3 35-20 35
2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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20.11 00:00
Акрон – Арсенал
 - : -
20.11 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
20.11 00:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
20.11 00:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
20.11 00:00
Уфа – Рубин
 - : -
20.11 00:00
Енисей – Алания
 - : -
20.11 00:00
КАМАЗ – Кубань
 - : -
20.11 00:00
Нефтехимик – Волга
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Волгарь

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П
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