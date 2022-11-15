Тренер Сергей Юран прокомментировал «СЭ» новость о возможном назначении в «Рубин».

Ранее юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский сообщил, что Юран может возглавить казанский клуб.

«Связывался ли со мной кто-то из «Рубина»? Пока что никто не связывался со мной. Про заинтересованность руководство клуба ко мне не знаю», — сказал Юран корреспонденту «СЭ».

15 ноября «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года.

По информации «СЭ», «Рубин» не будет платить неустойку Слуцкому за досрочное расторжение контракта. В договоре по инициативе тренера не было пункта о компенсации.