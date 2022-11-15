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15 ноября, 16:32

Юран — о возможном назначении в «Рубин»: «Никто не связывался со мной из клуба»

Юран прокомментировал новость о возможном назначении в «Рубин»
Константин Белов
Корреспондент
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Тренер Сергей Юран прокомментировал «СЭ» новость о возможном назначении в «Рубин».

Ранее юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский сообщил, что Юран может возглавить казанский клуб.

«Связывался ли со мной кто-то из «Рубина»? Пока что никто не связывался со мной. Про заинтересованность руководство клуба ко мне не знаю», — сказал Юран корреспонденту «СЭ».

15 ноября «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года.

По информации «СЭ», «Рубин» не будет платить неустойку Слуцкому за досрочное расторжение контракта. В договоре по инициативе тренера не было пункта о компенсации.

Сергей Юран
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
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 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
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 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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 - : -
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