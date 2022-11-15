Гаджиев считает, что Слуцкому нужно взять паузу до конца этого сезона

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал отставку Леонида Слуцкого из «Рубина».

«Сложно сказать, в чем причины такого результата Слуцкого в «Рубине». Ясно, что он соответствует современным требованиям. Ясно, что он — хороший тренер уровня РПЛ. Леонид Викторович это не раз доказывал. И первый сезон с казанцами у него получился неплохим. Команда вышла в еврокубок, хотя в нем выступила неудачно.

Мне кажется, Слуцкому неплохо взять паузу, независимо от того, будут сейчас предложения или нет. Но ненадолго. Со следующего сезона уже можно начинать новую главу», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.