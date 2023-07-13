Вратарь Будачев прибыл на сбор «Динамо» Махачкала

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о прибытии вратаря московского «Динамо» Ивана Будачева на сбор команды.

«Да, Будачев на сборе нашей команды. Будет ли аренда? Еще не знаю, есть ли у главного тренера решение по нему. Об этом мне не говорили. Сейчас его просматривают», — сказал Гаджиев «СЭ».

Будачев выступает за московское «Динамо» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 21-летний россиянин провел 14 матчей за вторую команду бело-голубых во второй лиге и пропустил 25 мячей, отыграв 2 встречи на ноль.