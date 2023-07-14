«Шинник» объявил об уходе нападающего Азявина

«Шинник» и нападающий Илья Азявин договорились о досрочном прекращении срока действия контракта, сообщает пресс-служба ярославского клуба.

22-летний футболист выступал за «Шинник» с 2021 года. Сезон-2022/23 Азявин провел в «Челябинске» на правах аренды.

«Благодарим Илью за работу! Новых успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Шинника».

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 20 матчах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.