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Вотинов перешел из брянского «Динамо» в «Ленинградец»

15:38
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Лучший бомбардир брянского «Динамо» в нынешнем сезоне Максим Вотинов покинул клуб, информирует пресс-служба ФНЛ.

32-летний нападающий расторг контракт, чтобы присоединиться к «Ленинградцу» в Олимп-ПФЛ. При этом клуб из Ленинградской области уже объявил о заключении контракта с Вотиновым.

Вотинов выступал за «Динамо» с лета 2020 года, в 18 матчах сезона забив 6 мячей. В августе он был признан лучшим игроком месяца в Олимп-ФНЛ.

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