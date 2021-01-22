Вотинов перешел из брянского «Динамо» в «Ленинградец»

Лучший бомбардир брянского «Динамо» в нынешнем сезоне Максим Вотинов покинул клуб, информирует пресс-служба ФНЛ.

Лучший бомбардир «Динамо-Брянск» Максим Вотинов покидает команду. Карьеру 32-летний игрок продолжит в клубе «Ленинградец».



В текущем сезоне уроженец Санкт-Петербурга провел за динамовцев 17 матчей, в которых шесть раз поразил ворота соперников.



Ранее... https://t.co/Z3X0vYDmFi pic.twitter.com/jBxFi6Pp67 — ФНЛ (@FNLeague) January 22, 2021

32-летний нападающий расторг контракт, чтобы присоединиться к «Ленинградцу» в Олимп-ПФЛ. При этом клуб из Ленинградской области уже объявил о заключении контракта с Вотиновым.

Вотинов выступал за «Динамо» с лета 2020 года, в 18 матчах сезона забив 6 мячей. В августе он был признан лучшим игроком месяца в Олимп-ФНЛ.