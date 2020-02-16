Воспитанник «Спартака» Полубояринов перешел в «Ротор»

Полузащитник Данил Полубояринов продолжит карьеру в «Роторе», сообщает официальный сайт волгоградцев. 23-летний хавбек будет выступать под номером 24.

Полубояринов — воспитанник «Спартака», выступал за молодежку красно-белых и «Спартак-2», вторую половину 2019 года провел в белорусском «Энергетик-БГУ». Ранее он вызывался в юношеские сборные России разных возрастов.

— Рад продолжить карьеру в «Роторе»! Вместе с командой я прошел два подготовительных сбора, — сказал Полубояринов. — Со всеми игроками познакомился, нашел общий язык, в том числе и на поле. С тренерским штабом тоже обрел взаимопонимание. Приятно, что на меня рассчитывают. Хочу оправдать это доверие своей игрой и принести как можно больше пользы «Ротору»!