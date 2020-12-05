«Оренбург» потерял очки с «Волгарем», «Крылья» — на втором месте в ФНЛ
«Волгарь» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 26-го тура Олимп-ФНЛ — 2:2. Оренбуржцы упустили шанс вернуться на второе место в таблице, которое сейчас занимают «Крылья Советов».
В других играх «СКА-Хабаровск» вырвал победу у «Шинника» на выезде, а «Иртыш» дома одолел брянское «Динамо».
Первенство России
Олимп — ФНЛ
26-й тур
«Шинник» (Ярославль) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:3 (1:2)
Голы: Самодин, 10 (1:0). Квеквескири, 19 (1:1). Базелюк, 32 — с пенальти (1:2). Тананеев, 57 (2:2). Барков, 74 (2:3).
«Шинник»: Яшин, Поляков, Стешин (Самсонов, 84), Покидышев, Тананеев, Самойлов, Маляров, Носов, Зинков, Низамутдинов, Самодин (Гонгапшев, 86).
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Большаков, Мануйлов, Грачев, Матвийчук (Никифоров, 28), Безлихотнов (Брагин, 63), Квеквескири (Труфанов, 89), Рета (Малеев, 60), Мартусевич, Барков, Базелюк (Булия, 78).
Предупреждения: Самодин, 30. Квеквескири, 35. Барков, 36. Поляков, 49. Большаков, 90+1. Сугробов, 90+5.
Судья: Турбин (Дмитров).
5 декабря. Ярославль. Стадион «Шинник».
«Иртыш» (Омск) — «Динамо» (Брянск) — 1:0 (1:0)
Гол: Сычевой, 15.
Нереализованный пенальти: Сычевой, 78 (вратарь)
«Иртыш»: Полетаев, Шмыков, Магадиев, Шакуро, Сычевой (Жустьев, 90+3), Шлеермахер (Е.И.Кузнецов, 90+2), Подоксенов, Киселев, Стеклов (Рукас, 89), Третьяков (Масловский, 79), Гордиенко (Кербс, 85).
«Динамо»: А.Кузнецов, Луппа, Сапаев (Циберкин, 86), Никитин (Крючков, 46), Васильев, Першин, Пикатов (Шебанов, 84), Дрогунов, Мараев, Новиков (Баранов, 46), Вотинов.
Предупреждения: Подоксенов, 11. Першин, 13. Луппа, 17. Стеклов, 43. Шмыков, 56. Киселев, 71. А.Кузнецов, 77. Шлеермахер, 82.
Удаление: Вотинов, 44.
Судья: Чебан (Москва).
5 декабря. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».
«Волгарь» (Астрахань) — «Оренбург» — 2:2 (0:1)
Голы: Сиваков, 44 (0:1). Ткачук, 79 (0:2). Белоус, 86 (1:2). Дм.Воробьев, 88 (2:2).
«Волгарь»: Саганович, Лобкарев (Белоус, 68), Д.Козлов, Ведерников (Зенин, 61), Хомуха, Журавлев, Полубояринов (Бердников, 90+2), Болонин, Павлишин (Емельянов, 89), Погосов, Дм.Воробьев.
«Оренбург»: Климович, Мамин, Насыров, Сиваков, С.Козлов, Миронов, Ткачук (Скворцов, 84), Палиенко, Фамейе, Юсупов (А.В.Козлов, 61), Прудников (Смирнов, 75).
Предупреждения: Юсупов, 4. Ткачук, 19. Хомуха, 24. Д.Козлов, 43. Миронов, 60. Зенин, 62. Палиенко, 72. Павлишин, 73. Насыров, 90+4.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
5 декабря. Астрахань. Стадион «Центральный».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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