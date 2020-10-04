«Волгарь» обыграл «Нефтехимик» благодаря хет-трику Воробьева
«Волгарь» обыграл «Нефтехимик» в матче 13-го тура Олимп-ФНЛ — 3:1. Хет-трик оформил форвард астраханцев Дмитрий Воробьев.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
13-й тур
«Волгарь» (Астрахань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (2:0)
Голы: Воробьев, 8 (1:0). Воробьев, 30 (2:0). Уридия, 81 (2:1). Воробьев, 82 (3:1).
«Волгарь»: Антипин, Козлов, Ведерников (Корнюшин, 89), Локтионов, Журавлев, Бутенко (Гасилин, 80), Зенин, Мендель (Пугачев, 71), Павлишин, Воробьев, Сергеев (Сагитов, 59. Лесников, 87).
«Нефтехимик»: Голубев, Потапов, Агапов (Ширяев, 54), Семенов (Лелюкаев, 54), Кленкин (Давлатов, 56), Уридия, Хубаев, Петров, Галиулин (Яковлев, 77), Ситдиков, Котик (Юшин, 35).
Предупреждения: Кленкин, 13. Мендель, 45+1. Хубаев, 77.
Судья: Матюнин (Москва).
4 октября. Астрахань. Стадион «Центральный». 2305 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/