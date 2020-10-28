«Велес» победил «Иртыш» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1. Московский клуб временно поднялся на пятое место в таблице.

В другой игре «Волгарь» одолел «Факел», который остается в зоне вылета.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

18-й тур

«Иртыш» (Омск) — «Велес» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Малания, 19 — с пенальти (0:1). Максименко, 54 — с пенальти (0:2). Бурюкин, 65 (1:2).

«Иртыш»: Полетаев, Масловский, Магадиев, Сычевой, Подоксенов, Шлеермахер (Жустьев, 83), Стеклов (Кротов, 66), Киселев (Тарабанов, 88), Морозов, Третьяков (Гордиенко, 46), Аршакян (Бурюкин, 59).

«Велес»: Овчинников, Котов, Кахидзе (Кирсанов, 88), Климов, Малания, Майга, Максименко (Алиев, 71), Гаракоев (Галоян, 46. Вакулич, 90+1), Осипов, Фищенко, Баев (Стефанович, 78).

Предупреждения: Кахидзе, 67. Бурюкин, 70. Фищенко, 90+1.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

28 октября. Домодедово. Стадион «Авангард».

«Волгарь» (Астрахань) — «Факел» (Воронеж) — 2:1 (0:1)

Голы: Соловьев, 31 (0:1). Козлов, 49 (1:1). Воробьев, 54 (2:1).

«Волгарь»: Саганович, Козлов, Бердников (Лобкарев, 46), Ведерников (Павлишин, 46), Локтионов, Журавлев, Полубояринов (Белоус, 46), Мендель, Болонин (Хомуха, 86), Погосов (Емельянов, 74), Воробьев.

«Факел»: Саутин, Соловьев, Зайцев, Почивалин, Пейчинович, Шепилов (Земсков, 46), Дмитриев, Дроздов, Седов (Разборов, 46), Замалиев, Максимов (Смирнов, 84).

Предупреждения: Дроздов, 10. Седов, 21. Погосов, 67. Почивалин, 89.

Судья: Анопа (Благовещенск).

28 октября. Астрахань. Стадион «Центральный».