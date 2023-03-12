Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:00

«Балтика» победила «Краснодар-2» на выезде, «Рубин» обыграл «Волгу» в меньшинстве

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Балтика» обыграла «Краснодар-2» на выезде в матче 22-го тура первой лиги — 3:0.

У калининградцев забили Кирилл Фольмер, Александр Осипов и Гедеон Гузина. Также Гузина не смог реализовать пенальти.

«Балтика» одержала пятую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги с 47 очками. На второй строчке идет «Рубин», который в параллельном матче обыграл «Волгу» (1:0).

Единственный мяч забил форвард казанцев Виталий Лисакович. «Рубин» завершил встречу в меньшинстве — на 49-й минуте красную карточку получил Игорь Горбунов.

Отставание «Рубина» от «Балтики» в турнирной таблице составляет 4 очка.

В еще одном матче 22-го тура первой лиги «Уфа» уступила «Волгарю» (0:1).

Россия. ФНЛ. 22-й тур
12 мар, 15:00. Стадион академии ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
0:3
Балтика
Россия. ФНЛ. 22-й тур
12 мар, 15:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Волга Ул
Россия. ФНЛ. 22-й тур
12 мар, 15:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:0
Уфа

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Уимблдон требует у наших теннисистов письменных гарантий для допуска. Законно ли это?
Гол Мантуана в добавленное время принес «Зениту» победу над «Химками» в РПЛ
Минздрав РФ предупредил о риске для здоровья из-за аномальной погоды
В США назвали три фундаментальные слабости Украины перед Россией
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Эстонский депутат Эплер обошел Трампа как политик с самой ужасной прической
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Велес» в большинстве разгромил «Нефтехимик»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 22 13 8 1 43-21 47
2
 Рубин 22 12 7 3 38-23 43
3
 Алания 21 11 6 4 37-23 39
4
 Енисей 21 10 7 4 30-22 37
5
 СКА-Хаб. 21 9 6 6 38-25 33
6
 Арсенал 21 9 6 6 28-25 33
7
 Волгарь 22 9 6 7 24-21 33
8
 КАМАЗ 22 8 8 6 27-23 32
9
 Шинник 21 8 4 9 22-23 28
10
 Нефтехимик 22 7 7 8 19-20 28
11
 Динамо Мх 21 6 9 6 15-16 27
12
 Акрон 22 5 11 6 21-25 26
13
 Родина 21 6 7 8 21-26 25
14
 Велес 22 7 2 13 21-36 23
15
 Уфа 22 5 6 11 20-30 21
16
 Кубань 21 5 4 12 19-24 19
17
 Волга 22 3 7 12 15-30 16
18
 Краснодар-2 22 3 5 14 15-40 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.03 15:00
Акрон – КАМАЗ
 2 : 0
12.03 14:00
Велес – Нефтехимик
 4 : 1
12.03 15:00
Краснодар-2 – Балтика
 0 : 3
12.03 15:00
Рубин – Волга
 1 : 0
12.03 15:00
Волгарь – Уфа
 1 : 0
12.03 16:00
Арсенал – Родина
 - : -
12.03 16:00
Шинник – Енисей
 - : -
12.03 17:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
13.03 17:00
Алания – Кубань
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 19 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 20 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости