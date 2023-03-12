«Балтика» победила «Краснодар-2» на выезде, «Рубин» обыграл «Волгу» в меньшинстве
«Балтика» обыграла «Краснодар-2» на выезде в матче 22-го тура первой лиги — 3:0.
У калининградцев забили Кирилл Фольмер, Александр Осипов и Гедеон Гузина. Также Гузина не смог реализовать пенальти.
«Балтика» одержала пятую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги с 47 очками. На второй строчке идет «Рубин», который в параллельном матче обыграл «Волгу» (1:0).
Единственный мяч забил форвард казанцев Виталий Лисакович. «Рубин» завершил встречу в меньшинстве — на 49-й минуте красную карточку получил Игорь Горбунов.
Отставание «Рубина» от «Балтики» в турнирной таблице составляет 4 очка.
В еще одном матче 22-го тура первой лиги «Уфа» уступила «Волгарю» (0:1).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|22
|13
|8
|1
|43-21
|47
|
2
|Рубин
|22
|12
|7
|3
|38-23
|43
|
3
|Алания
|21
|11
|6
|4
|37-23
|39
|
4
|Енисей
|21
|10
|7
|4
|30-22
|37
|
5
|СКА-Хаб.
|21
|9
|6
|6
|38-25
|33
|
6
|Арсенал
|21
|9
|6
|6
|28-25
|33
|
7
|Волгарь
|22
|9
|6
|7
|24-21
|33
|
8
|КАМАЗ
|22
|8
|8
|6
|27-23
|32
|
9
|Шинник
|21
|8
|4
|9
|22-23
|28
|
10
|Нефтехимик
|22
|7
|7
|8
|19-20
|28
|
11
|Динамо Мх
|21
|6
|9
|6
|15-16
|27
|
12
|Акрон
|22
|5
|11
|6
|21-25
|26
|
13
|Родина
|21
|6
|7
|8
|21-26
|25
|
14
|Велес
|22
|7
|2
|13
|21-36
|23
|
15
|Уфа
|22
|5
|6
|11
|20-30
|21
|
16
|Кубань
|21
|5
|4
|12
|19-24
|19
|
17
|Волга
|22
|3
|7
|12
|15-30
|16
|
18
|Краснодар-2
|22
|3
|5
|14
|15-40
|14
|11.03
|15:00
|
Акрон – КАМАЗ
|2 : 0
|12.03
|14:00
|
Велес – Нефтехимик
|4 : 1
|12.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Балтика
|0 : 3
|12.03
|15:00
|
Рубин – Волга
|1 : 0
|12.03
|15:00
|
Волгарь – Уфа
|1 : 0
|12.03
|16:00
|
Арсенал – Родина
|- : -
|12.03
|16:00
|
Шинник – Енисей
|- : -
|12.03
|17:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|- : -
|13.03
|17:00
|
Алания – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|19
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|20
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5