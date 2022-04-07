Вадим Евсеев заявил, что в его планах нет работы за границей

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, есть ли о российских специалистов перспективы за границей.

«Любой из российских тренеров мог бы работать в Европе. Только как он туда попадёт? Вот мы периодически играем в хоккей, и там есть один представитель сети футбольных клубов — на Кипре, в Латвии. Приближённый к Ломакину человек. И он меня спрашивает, знаю ли я английский язык. Отвечаю, что не знаю. Мне сразу: «Учи, блин, английский! Учи!». А с нами рядом стоял Широков, и он уточняет: «А иностранцы, приезжая в Россию, разве учат русский язык?» — цитирует Евсеева «Чемпионат».

Тренер также сказал, что цели поработать за границей у него нет.