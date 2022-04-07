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Сегодня, 11:52

Вадим Евсеев заявил, что в его планах нет работы за границей

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, есть ли о российских специалистов перспективы за границей.

«Любой из российских тренеров мог бы работать в Европе. Только как он туда попадёт? Вот мы периодически играем в хоккей, и там есть один представитель сети футбольных клубов — на Кипре, в Латвии. Приближённый к Ломакину человек. И он меня спрашивает, знаю ли я английский язык. Отвечаю, что не знаю. Мне сразу: «Учи, блин, английский! Учи!». А с нами рядом стоял Широков, и он уточняет: «А иностранцы, приезжая в Россию, разве учат русский язык?» — цитирует Евсеева «Чемпионат».

Тренер также сказал, что цели поработать за границей у него нет.

Евсеев возглавлял «Уфу» с 2019 по 2020 год. С июня 2021 года специалист тренирует ярославский «Шинник».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4658027-evseev-lyuboj-iz-rossijskih-trenerov-mog-by-rabotat-v-evrope-tolko-kak-on-tuda-popadyot.html
Вадим Евсеев
Футбол
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