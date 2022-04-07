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Сегодня, 09:24

Гендиректор «Ротора» Рекечинский прокомментировал победу над «Камазом»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал поражение команды от «Камаза» (2:0) в матче 31-го тура ФНЛ-1.

«У нас сейчас каждая игра как финал, поэтому сложно переоценить значение этой победы, набираем важнейшие три очка, которые помогут нам в дальнейшем. Уверен, команда на правильном пути, будем бороться. Благодарен ребятам, тренерскому штабу за эту игру. Естественно, спасибо всем болельщикам, которые поддерживают и продолжают верить в «Ротор», — цитирует Рекечинского ТАСС.

«Ротор» набрал 30 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «КАМАЗ» имеет в активе 34 очка и 16-ю позицию.

Источник: https://tass.ru/sport/14305749
Футбол
ФК КАМАЗ
ФК Ротор
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