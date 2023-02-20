В «Шиннике» сообщили, что отель в Турции признал вину в драке с «Минаем»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил, что отель признал свою вину в инциденте с футболистами украинского «Миная» перед консульством России в Турции.

«По моей информации, отель признал вину перед российским консульством в Турции, что не поставил в известность ни украинскую сторону, ни нас. На наш запрос ответа пока не было. Все дальнейшие действия будем продумывать после его получения. Что касается компенсации, то это вопрос к организаторам наших сборов. Если они посчитают нужным, то будут требовать от отеля. С украинской командой мы никак не контактировали после инцидента», — сказал Кулаков РИА Новости.

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция). Российская команда заехала в гостиницу во время выходных перед началом очередного сбора, а украинская в том же месте завершала свой.

В воскресенье, 19 февраля главный тренер ярославцев Валим Евсеев заявил, что гордится реакцией своих футболистов на инцидент.