«Уфа» подписала воспитанника ЦСКА Ерохина

Защитник Константин Ерохин стал игроком «Уфы», сообщает пресс-служба клуба первой лиги.

21-летний футболист перешел в клуб из Уфы на правах свободного агента. Он будет выступать за уфимцев под 67-м номером.

Ерохин является воспитанником ЦСКА, вместе с командой он выиграл Молодежное первенство в сезоне-2018/19.

Последним клубом в карьере защитника был «СКА Ростов-на-Дону».