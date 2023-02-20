«Уфа» подписала воспитанника ЦСКА Ерохина
Защитник Константин Ерохин стал игроком «Уфы», сообщает пресс-служба клуба первой лиги.
21-летний футболист перешел в клуб из Уфы на правах свободного агента. Он будет выступать за уфимцев под 67-м номером.
Ерохин является воспитанником ЦСКА, вместе с командой он выиграл Молодежное первенство в сезоне-2018/19.
Последним клубом в карьере защитника был «СКА Ростов-на-Дону».
Источник: https://www.fcufa.pro/
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