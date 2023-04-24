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Сегодня, 16:35

Салтыков рассказал о работе с Калешиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Евгением Калешиным.

«Я бы не сказал, что он жестко все контролирует. По сумкам нашим никто не шарит, домой к нам никто не ходит. Но дисциплина есть. Мне нравится это качество в тренере — мы должны делать то, что он говорит, и ничего не бояться. Это топ. И это работает. Вы сами видите наши результаты — значит, так и должно быть. Если кому-то не нравится, все равно надо все делать, потому что это дает результат. Показывает ли Калешин игры иностранных топ-клубов? Да, вот показывал фрагмент матча «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». «Севилья» пробила с подбора после углового. Ближе к бьющему был Санчо, но он повернулся пятой точкой к мячу — и мяч мимо него пролетел. А Каземиро сделал шаг в сторону, подставил свою грудь и заблокировал удар. Евгений Игоревич хочет, чтобы мы все были как Каземиро, а не отворачивались. Он сказал, что у Каземиро пять трофеев Лиги чемпионов, а у Санчо — ни одного. Это про то, каким должен быть менталитет», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

Калешин работает в «Акроне» с сентября 2022 года. Под его руководством команда проиграла только два из 20-ти матчей в Первой лиге и дошла до финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/saltykov-kaleshin-khochet-chtoby-my-vse-byli-kak-kazemiro-a-ne-otvorachivalis-kak-sancho-245802/
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Евгений Калешин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 15 12 1 49-25 57
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 28 11 12 5 35-29 45
5
 Волгарь 28 11 10 7 33-26 43
6
 Динамо Мх 28 10 10 8 21-20 40
7
 Нефтехимик 28 10 9 9 27-24 39
8
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
9
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
10
 КАМАЗ 28 9 10 9 30-29 37
11
 Шинник 28 10 6 12 31-34 36
12
 Родина 28 9 9 10 31-34 36
13
 Акрон 28 7 14 7 28-31 35
14
 Кубань 28 8 8 12 31-32 32
15
 Велес 28 8 4 16 28-44 28
16
 Уфа 28 6 7 15 27-38 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 28 5 7 16 18-45 22
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28.04 16:00
Уфа – Динамо Мх
 - : -
29.04 00:00
Велес – Шинник
 - : -
29.04 00:00
Енисей – Родина
 - : -
29.04 00:00
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
29.04 00:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
29.04 00:00
Кубань – Акрон
 - : -
29.04 00:00
Рубин – СКА-Хаб.
 - : -
29.04 00:00
Волга – Краснодар-2
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Алания – Арсенал
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