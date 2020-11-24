В РФС назвали дикостью ситуацию с брянским «Динамо»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов, член исполкома РФС Александр Зотов прокомментировал ситуацию в брянском «Динамо».

Ранее защитник команды Андрей Луканченков сообщил о том, что получил что получил угрозы в свой адрес во время одной из тренировок. По словам 34-летнего футболиста, это был друг начальника команды Валерия Корнеева.

— Мы активно занимаемся ситуацией. Требуется связать все материалы, показания ребят и так далее, — сказал Зотов «СЭ». — Понятно, что клуб будет пытаться выгородить себя каким-то образом. Лично для меня, честно говоря, уже все ясно. Очевидно, что руководство клуба было проинформировано, что выпускает на поле ребят с сомнительными тестами. Причем самих игроков о результатах не поставили в известность. Сделаем все, чтобы довести это дело до конца. В итоге вопрос, мне кажется, будет уже даже не только в сфере футбольных юрисдикционных органов. Тут явно есть чем заняться правоохранительным органам.

Что касается инцидента на тренировке с Андреем Луканчиковым, то это какая-то дикость, возврат в дремучие времена. Явно показывает трусость и беспомощность руководства клуба. Я так понимаю, полиция уже опросила футболистов. Ждем результатов. Для нас сейчас важно будет установить четко вину конкретных людей и добиться их отстранения от футбола. (Сергей Федоров)