В «Оренбурге» прокомментировали информацию о вспышке ковида в команде
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что в команде есть проблемы с коронавирусом.
— Правда, что в «Оренбурге» вспышка ковида?
— Кто вам об этом сказал? Вот с ними и разговаривайте.
— А почему заявка на прошедший матч со «Спартаком-2» была усеченная?
— Какая усеченная?
— В запасе было всего пять человек с вратарем.
— А что травм не бывает? Мы всю официальную информацию по коронавирусу предоставляем в лигу. Поверьте, скрыть там ничего не удастся. (Севастиан Терлецкий)
Ранее Sport24 сообщил, что в «Оренбурге» коронавирусом заболели 10 человек, среди которых, в частности, футболисты Михаил Сиваков, Андрей Малых, Жига Шкофлек и Денис Ткачук. В среду, 21 октября, «Оренбург» должен провести кубковый матч с «Сочи».