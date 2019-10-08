В ФНЛ скучают по «Тосно»

Официальный аккаунт Олимп-ФНЛ ответил на одно из последних сообщений «Тосно» в Twitter. Клуб из Ленинградской области был ликвидирован из-за долгов в июне 2018 года после победы в Кубке России.

Аккаунт «Тосно» в Twitter долгое время не обновлялся, но последние три дня клуб публикует одно и то же сообщение: «Сегодня ничего не произошло», пародируя популярный «Камень в лесу».

«Скучаем. Помним...» — ответил Twitter ФНЛ на сообщение тосненцев.