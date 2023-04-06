Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:54

В «Енисее» сообщили, что в ближайшее время получат 10 тысяч евро за отмененный матч на сборах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что красноярский клуб в ближайшее время получит компенсацию в размере 10 тысяч евро за отмененный товарищеский матч с румынским «Оцелулом».

«Нашу претензию словесно удовлетворили организаторы. В ближайшее время ждем поступление средств, буквально следующим траншем. Мы должны полностью рассчитаться за сборы, после этого, согласно нашей претензии о несостоявшемся матче, фирма-организатор сборов выплатит нам средства. Это должно быть в течение недели. Это 10 тысяч евро», — приводит слова Ивахова ТАСС.

Матч «Енисей» — «Оцелул» должен был состояться 1 февраля, однако за час до начала игры румынская команда отказалась выходить на поле.

3 февраля пресс-служба «Оцелула» сообщила, что федерация не угрожала клубу, но решение об отмене игры было принято по рекомендации ведомства.

Источник: https://tass.ru/sport/17463559
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Оцелул
0
Читайте также
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Енисее» рассказали о гордости за поступок врача команды, спасшего человека в самолете
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 25 14 10 1 45-22 52
2
 Рубин 25 12 10 3 39-24 46
3
 Енисей 25 11 10 4 33-24 43
4
 Алания 25 11 8 6 39-27 41
5
 Волгарь 25 10 8 7 29-23 38
6
 Арсенал 25 10 6 9 32-31 36
7
 КАМАЗ 25 9 9 7 28-24 36
8
 Шинник 25 10 5 10 29-28 35
9
 СКА-Хаб. 25 9 7 9 38-31 34
10
 Динамо Мх 25 8 10 7 17-18 34
11
 Акрон 25 7 12 6 27-27 33
12
 Нефтехимик 25 8 8 9 21-24 32
13
 Родина 25 8 7 10 27-32 31
14
 Кубань 25 7 6 12 26-28 27
15
 Велес 25 7 4 14 24-40 25
16
 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 25 4 8 13 17-34 20
18
 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.04 18:00
Волгарь – Рубин
 - : -
7.04 20:30
Балтика – Родина
 - : -
8.04 10:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
8.04 14:00
Велес – Алания
 - : -
8.04 16:00
Акрон – Енисей
 - : -
8.04 16:00
Арсенал – Кубань
 - : -
8.04 16:00
Шинник – Волга
 - : -
8.04 16:30
Динамо Мх – КАМАЗ
 - : -
9.04 14:00
Краснодар-2 – Уфа
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 23 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 23 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 18 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости