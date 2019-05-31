"Урожай" подавал заявку только на лицензию для ФНЛ, она отклонена

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил "СЭ", что краснодарский "Урожай" еще не подавал заявку на прохождение процедуры лицензирования для участия в ПФЛ.

Клуб пока пытался получить только лицензию, дающую возможность выступать в первенстве Олимп-ФНЛ, однако с первой попытки ему это не удалось.

– "Урожай" подавал заявку на лицензирование в ФНЛ. Комиссия отказала клубу в выдаче лицензии, апелляцию на это решение никто не подавал. У "Урожая" есть возможность пройти процедуру лицензирования для ПФЛ до середины июня, но заявки от клуба пока что нет, – сказал Летин.

В сезоне 2018/19 "Урожай" с 64 очками занял второе место в зоне "Юг" Олимп-ПФЛ, уступив "Чайке" из Песчанокопского 3 очка. Соответсвенно в ФНЛ вышла "Чайка".

При этом ранее генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко намекнул на то, что матч "Чайка" – "Черноморец" (3:1) мог носить неспортивный характер. РФС ведет расследование обстоятельств игры. (Иван Торопцев)