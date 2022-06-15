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Сегодня, 10:39

«Уфа» назначила Сергея Томарова исполняющим обязанности главного тренера

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполняющим обязанности главного тренера «Уфы» назначен Сергей Томаров, сообщает пресс-служба клуба.

40-летний специалист будет готовить команду на первом учебно-тренировочном сборе в Аше. Вместе с ним в тренерский штаб вошли: Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер по вратарям Ринат Камалов.

Томаров уже работал в стурктуре «Уфы» с 2010 по 2019 год. В мае 2016 года после отставки Евгения Перевертайло выводил команду на поле в качестве и.о. главного тренера.

В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше ОЛИМП-ФНЛ.

Источник: https://t.me/fcufa_team/5671
Футбол
ФНЛ
ФК Уфа
Сергей Томаров
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